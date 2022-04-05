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В Красноярске сеть магазинов "Ермак" снизила цену на бумагу

Главная Общество
Красноярск
13:30 5 Апреля 2022
цена, красноярск, общество, проверка, уфас
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Сеть магазинов "Ермак" снизила цену на бумагу после проведённого Красноярским УФАС России выездного мониторинга на 8 % (с 749 до 689 рублей за пачку).

Поводом стали обращения жителей на необоснованный рост цен и усиление контроля за ценовой ситуацией на рынке офисной бумаги.

Служба обратила внимание предприятий на необходимость ответственного поведения. А также недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары.

В ответ на обращение УФАС сеть магазинов "Ермак" сообщила, что снизила цены на бумагу.

Фото: © РИА Новости / Игорь Катаев 

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