В Красноярском Доме искусств откроется выставка художницы Марины Тушъ «VIS-À-VIS». В экспозиции представлено более 20 масштабных графических работ, созданных в период с 2002 по 2022 год. Картины знакомят зрителя с профессиями танцовщика, музыканта оркестра и циркача.

В своих графических работах художница создаёт метафизическое пространство. Например, музыканты симфонического оркестра расположились вовсе не в концертном зале, а будто на краю света среди иных планет. Пластичные танцовщицы и танцовщики спонтанно двигаются на лесной поляне или на фоне невесомого урбанистического пейзажа. Эффектность композиций достигается за счёт силуэтных решений и контрастов чёрного и белого, свободной абстрактной компоновки фигур.

Ещё сквозная тема в творчестве художницы – отклик на произведение Антуана де Сент Экзюпери «Маленький принц». Главные персонажи стали героями не только самостоятельных историй, но и появляются спонтанно в её работах на другие темы. Отличительной чертой многих её картин является использование принципа коллажа в построении композиций, что проявлено в сочетании человеческих фигур, архитектуры и пейзажа.

Открытие состоится 7 апреля в 19 часов. Вход свободный с 11:00 до 20:00. Выставка будет работать до 30 апреля со среды по воскресенье.

Фото: © КГБУК «Дом искусств»