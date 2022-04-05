В Красноярском крае введут пониженные ставки по налогам отдельным категориям МСП

Губернатор Красноярского края Александр Усс согласовал важное для предпринимательского сообщества решение в рамках очередного пакета мер поддержки, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Это установление пониженных ставок по налогам отдельным категориям МСП, работающим по упрощенной системе налогообложения.

Соответствующие предложения в ближайшие несколько дней будут внесены в Заксобрание Красноярского края. В перечень видов деятельности включены отрасли, признанные пострадавшими на федеральном уровне - это около 10 тысяч организаций и предпринимателей.

Кроме этого, правительством предложено включить в перечень отрасли, пострадавшие в крае — это ещё около 7 тысяч организаций. В первую очередь организации социальной сферы.

Напомним, Красноярский край, Москва и Санкт-Петербургом возглавляет топ-10 регионов, утвердивших меры поддержки экономики и социальной сферы на своих территориях. Данный рейтинг опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Красноярский край вошёл в тройку регионов-лидеров по принятию антикризисных мер.

Основные направления краевой поддержки, которые отметили федеральные эксперты — это занятость, промышленность, бизнес.

Например, в Красноярском крае продлили сроки уплаты налогов и авансовых платежей для субъектов малого и среднего бизнеса до 1 сентября. Ещё одна антикризисная мера касается проведения госзакупок в условиях ценовых колебаний и нарушения логистики поставок. Принято постановление краевого Правительства. Оно устанавливает особенности реализации отдельных положений федерального законодательства о контрактной системе закупок.

Дополнены случаи, когда заказчик вправе провести закупку у единственного поставщика. Если при исполнении контрактов возникли не зависящие от сторон обстоятельства, установлен порядок изменения условий контрактов (в том числе цен).

Фото: © РИА Новости / Александр Паниотов