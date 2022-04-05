В Красноярском крае снижается заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае постепенно снижается. Но темпы снижения продолжают замедляться. Число заболевших за неделю снизилось в 1,3 раза, сообщает в своём Telegram-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

— Полученные за неделю результаты мониторинга за циркуляцией штаммов коронавируса на территории Красноярского края показали, что в более 70 % проб выявлен штамм линии ВА.2 — «стелс-омикрон», написал он.

При этом в начале февраля его доля составляла 5 % от числа исследованных проб.

Отмечается уменьшение числа заболевших ОРВИ и гриппом. За неделю в медорганизации обратились 7 706 человек. Это меньше на 17,2 %, чем на предыдущей неделе. Порядка 55 % из них - жители Красноярска.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков