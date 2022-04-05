В Красноярском крае на месте крушения самолета «Алсиба» установят памятник

На месте падения самолёта «Алсиба» в Красноярском крае установят памятный знак. Сейчас готовят план работ, намеченных на лето 2022 года.

Вопрос об увековечении памяти погибшего в марте 1944 года летчика Георгия Иосифовича Самарцева подняли во время заседания инициативной группы краевого отделения РГО. Самолёт разбился в районе деревни Глубокий ручей во время перегона из Киренска в Красноярск. Это был последний этап долгого пути воздушной трассы «Аляска-Сибирь». Летчик был похоронен на месте катастрофы, которое позднее было утрачено.

«Поисковые отряды неоднократно проводили поиск места катастрофы самолёта Самарцева. В результате этих работ были найдены мелкие обломки истребителя „Аэрокобра“ в предполагаемом месте падения самолёта. Материалы были переданы в музей Железногорска», — отмечает руководитель комиссии Красноярского краевого отделения РГО по сохранению исторической памяти, возглавляющий поисковый отряд «Трасса» Александр Матвеев.

Новая экспедиция должна подтвердить место катастрофы, установить там памятный знак и начать поиски захоронения старшего лейтенанта Самарцева.

Фото: © Владислав Власов