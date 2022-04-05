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Красноярцы собрали 275 кг еды для бездомных животных

Главная Общество
Красноярск
13:45 5 Апреля 2022
благотворительность, красноярск
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За две недели неравнодушные красноярцы собрали для бездомных животных 275 килограммов еды, сообщили в мэрии. Корм и необходимые вещи собирали в рамках акции «Дай лапу, друг!». 

Всё собранное ребята из «Трудового отряд Главы города Красноярска» передали в красноярский приют «Бездомный пёс». Всего удалось собрать: 

  • 170 кг корма;
  • 105 кг круп;
  • 55 литров бытовой химии, 10 ведер, 14 мисок, 10 одеял, более 100 пелёнок и 200 тёплых вещей, а также пледы, игрушки, лежанки и другие необходимые собакам вещи.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf

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