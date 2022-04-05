Красноярцы собрали 275 кг еды для бездомных животных

За две недели неравнодушные красноярцы собрали для бездомных животных 275 килограммов еды, сообщили в мэрии. Корм и необходимые вещи собирали в рамках акции «Дай лапу, друг!».

Всё собранное ребята из «Трудового отряд Главы города Красноярска» передали в красноярский приют «Бездомный пёс». Всего удалось собрать:

170 кг корма;

105 кг круп;

55 литров бытовой химии, 10 ведер, 14 мисок, 10 одеял, более 100 пелёнок и 200 тёплых вещей, а также пледы, игрушки, лежанки и другие необходимые собакам вещи.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf