В Красноярском крае мужчину осудили на год тюрьмы за нетрезвую езду

В Красноярском крае нетрезвый водитель получил тюремный срок за повторное вождение в нетрезвом виде.

Как рассказали в пресс-службе ГИДД, в ноябре прошлого года автомобиль «Додж Стратус» ехал по автодороге «Саяны» Курагинского района. В какой-то момент он привлёк внимание сотрудников ДПС. За рулём был 40-летний водитель. В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина был лишён водительского удостоверения за неоднократное нетрезвое вождение. Пройти освидетельствование подсудимый не смог, поэтому был направлен в районную больницу.

Медики установили, что мужчина был пьян – алкотестер показал 1,09 мг/л. Суд приговорил его к году лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения, с лишением правом заниматься определённой деятельностью на срок 4 года и 6 месяцев.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко