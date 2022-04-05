Перевозки пассажиров на Красноярской железной дороге выросли на 3% в январе-марте

За 3 месяца 2022 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправлен 1 млн 327 тыс. пассажиров, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в дальнем следовании – 328,8 тыс. (+7,4%), в пригородном сообщении – 998,8 тыс. пассажиров (+1,6%).

Пассажирооборот на КрасЖД с начала года составил 376,2 млн пасс-км. Это на 7,5% выше показателей того же периода 2021 года.

В марте 2022 года со станций магистрали отправились в поездки более 500 тыс. пассажиров (+0,8% к марту 2021 г.). Из них в пригородном сообщении – 382,8 тыс. (-0,5% к марту 2021 г.), в дальнем следовании – 117,4 тыс. (+5,1%).

Пассажирооборот в марте составил 128,5 млн пасс-км, что на 0,2% больше показателей того же периода 2021 года.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД