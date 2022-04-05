В Балахтинском районе от огня погибли два рыбака

2 апреля на участке в заливе «Сухой Колуогур» Красноярского водохранилища, вблизи дер. Щетинкино были обнаружены тела двух мужчин 31-го и 32-х лет. Тела найдены с признаками термического воздействия открытого огня, признаков криминального характера смерти, не обнаружено.

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 1 апреля два знакомых жителя Шарыпово приехали на рыбалку. Далее они установили палатку для ночлега и обогрева, отопление в которой осуществлялось катализаторным обогревателем, с подачей газа из газового баллона и керамической печкой. Ночью в палатке возник пожар, предварительная причина которого - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплового оборудования.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Фото: krk.sledcom.ru