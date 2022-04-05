Красноярские железнодорожники произвели искусственный спуск лавин в горах Кузнецкого Алатау

На самых снегозаносимых и лавиноопасных участках Красноярской железной дороги, расположенных на границе Хакасии и Кемеровской области, произведён принудительный спуск лавин.

Работы проводились в течение двух дней на участках, относящихся к разряду особо опасных. Это перегон Лужба – Чарыш и станция Лужба.

Максимальная высота снежного покрова здесь достигла 190 сантиметров. По наблюдениям специалистов противолавинной станции КрасЖД, на фоне весеннего потепления снег набрал критическую массу, что могло спровоцировать самопроизвольное движение по прилегающим к железной дороге горным склонам.

Чтобы защитить магистраль от схода лавины, проведены профилактические взрывы.

В результате в специально оборудованные траншеи за два дня спущено почти 10 тысяч куб. метров снега. Для его уборки использовались роторные снегоочистители.

Для обеспечения безопасности взрывные работы проводились в период технологических «окон», когда нет движения поездов.

«Сезон 2021-2022 годов отличался устойчивыми минусовыми температурами, без резких перепадов и оттепелей, которые обычно и становятся причиной возникновения лавинной опасности. Кроме того, снега выпало меньше, чем в предыдущие годы. Поэтому обстановка на лавиноопасных участках была стабильной, искусственные спуски в течение зимы, как это бывает обычно, производить не потребовалось», – отмечает начальник противолавинной станции КрасЖД Сергей Алексеев.

Сейчас под наблюдением красноярских железнодорожников остаётся несколько лавиноопасных участков. Контроль над ними будет осуществляться до конца апреля.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД