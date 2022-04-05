В Свердловском районе Красноярска закрыли торговый центр «Бульваръ»

В Свердловском районе Красноярска по решению суда закрыли торговый центр «Бульваръ».Представители Госпожнадзора проверили здание и выявили нарушения требования пожарной безопасности.

О проблемах с безопасностью здания заговорили в 2015 году. Из-за отсутствия эвакуационных выходов, проектной документации о системах противопожарной защиты, а также прочих нарушений ТЦ несколько раз закрывали.

«Накануне судебные приставы посетили торговый центр и зафиксировали, что объекты внутри здания не функционируют. Все входы в комплекс были опечатаны. Торговый центр не будет работать, пока собственники не устранят нарушения, выявленные проверкой», — рассказали 5 апреля в ФССП.

Фото: © прокуратура Красноярского края