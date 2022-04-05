5 апреля
Красноярск
погода +13 °C
83.59
 
€ 92.39
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске скончалась известная радиожурналистка Любовь Кочнева

Главная Общество
Красноярск
11:25 5 Апреля 2022
красноярск, некролог
версия для печати Ico_print

В Красноярске умерла радиожурналистка Любовь Кочнева, сообщили в краевом Союзе журналистов.

Она жила в Красноярске с 1976 года. После института она планировала работать на телевидении, но вакансий не было. Тогда она стала работать на краевом радио. Это место стало её единственным местом работы на 45 лет. 

«Еще на прошлой неделе в Доме журналиста она проводила собрание ветеранов, готовилась к краевой отчетно-выборной конференции, была переполнена планами... Но жизнь ее внезапно оборвалась. Впервые за сорок пять трудовых лет Любовь Кочнева не вышла на работу, которую так любила...», — отметили в Союзе журналистов.

Дата и место прощания с журналисткой станет известно позднее.

Фото: sjkrsk.ru

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края передал в 22 территории 112 автобусов

Губернатор Красноярского края передал в 22 территории 112 автобусов

5 Апреля 2022 г.
Александр Усс вручил ключи от новых автобусов руководителям филиалов краевого АТП, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Сегодня 112 автобусов уедут в 22 территории региона, что позволит на четверть обновить подвижной состав краевого автотранспортного предприятия. Парк п...
Новости Красноярска: В регионах присутствия СУЭК, СГК и НТК начался прием заявок на конкурс общественных инициатив "Комфортная среда обитания"

В регионах присутствия СУЭК, СГК и НТК начался прием заявок на конкурс общественных инициатив "Комфортная среда обитания"

5 Апреля 2022 г.
Инициативы будут поддержаны грантами на их реализацию
Новости Красноярска: Жительница Кежемского района подралась с медиком

Жительница Кежемского района подралась с медиком

5 Апреля 2022 г.
Проводится расследование по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои»
Новости Красноярска: Иркутская область стала лидером в России по заболеваемости ВИЧ

Иркутская область стала лидером в России по заболеваемости ВИЧ

5 Апреля 2022 г.
Также в тройку лидеров вошли Челябинская и Свердловская области
Новости Красноярска: Airbnb запретил россиянам бронировать жильё

Airbnb запретил россиянам бронировать жильё

5 Апреля 2022 г.
Гендиректор не уточнил причину этого решения
Новости Красноярска: Красноярцы собрали 275 кг еды для бездомных животных

Красноярцы собрали 275 кг еды для бездомных животных

5 Апреля 2022 г.
Всё собранное передали в красноярский приют «Бездомный пёс»
Новости компаний
04/04
Университет Решетнёва приглашает на День открытых дверей
30/03
Управляющий Красноярским отделением Сбербанка презентовал программы обучения в СФУ
29/03
Китайские шины идут на смену европейским
29/03
Как успешно выпустить дебетовую карту
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске медведь вышел к людям

В Красноярске медведь вышел к людям

1 Апреля 2022 г.
Зверь был замечен на правобережье
Новости Красноярска: В Красноярске пропала 12-летняя девочка

В Красноярске пропала 12-летняя девочка

4 Апреля 2022 г.
Ребёнок ушёл из дома 3 апреля
Новости Красноярска: В Назарово у друзей стрелявшего по бару мужчины нашли наркотики и автоматы

В Назарово у друзей стрелявшего по бару мужчины нашли наркотики и автоматы

2 Апреля 2022 г.
Стрелявшего по развлекательному заведению до сих пор ищут
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru