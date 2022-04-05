В Красноярске скончалась известная радиожурналистка Любовь Кочнева

В Красноярске умерла радиожурналистка Любовь Кочнева, сообщили в краевом Союзе журналистов.

Она жила в Красноярске с 1976 года. После института она планировала работать на телевидении, но вакансий не было. Тогда она стала работать на краевом радио. Это место стало её единственным местом работы на 45 лет.

«Еще на прошлой неделе в Доме журналиста она проводила собрание ветеранов, готовилась к краевой отчетно-выборной конференции, была переполнена планами... Но жизнь ее внезапно оборвалась. Впервые за сорок пять трудовых лет Любовь Кочнева не вышла на работу, которую так любила...», — отметили в Союзе журналистов.

Дата и место прощания с журналисткой станет известно позднее.

Фото: sjkrsk.ru