За месяц в Красноярском крае передвижную стоматологию посетили 260 пациентов

В марте стоматологи работали в посёлках Ермолаево и Есаулово. Сейчас продолжается работа в п. Есаулово, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

В мобильном передвижном стоматологическом комплексе работают хирург-стоматолог, терапевт-стоматолог и медицинская сестра. Специалисты проводят диагностику, лечение и зубопротезирование.

За месяц стоматологическую помощь получили 260 жителей.

В апреле мобильный комплекс будет работать:

до 8 апреля - в п. Есаулово;

с 11 до 29 апреля - в п. Кедровый.

Напомним, установку приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за 11 миллионов рублей. Передвижной пункт ждёт как взрослых пациентов, так и детей.

Фото: kraszdrav.ru