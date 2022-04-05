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В Красноярске мужчину и женщину осудят за нападение на журналистов

Главная Общество
Красноярск
10:30 5 Апреля 2022
общество, происшествия, красноярск, нападение, суд
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Следственным отделом завершено расследование уголовного дела 29-летнего мужчины и 54-летней женщины, они обвиняются по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединённые с насилием над журналистом).

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 24 октября съёмочная группа «Новости-ТВК» осуществляла видеосъемку, с целью подготовки материала для репортажа. Находились они на перекрытом участке дороги по ул. Чкалова.

В это время в объезд перекрытия дороги проезжали обвиняемые. Они заметили видеосъемку, остановились и потребовали прекратить съёмку. Затем обвиняемые, применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, стали воспрепятствовать деятельности журналистов.

Обвиняемые не признали вину.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: krk.sledcom.ru

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