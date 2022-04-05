В Красноярске мужчины похитили из магазина деньги и арахис

47-летняя сотрудница магазина (ул. Щорса) рассказала в полиции, что в помещение зашли двое мужчин, и, угрожая ей битой и ножом, похитили деньги из кассы и 1 кг арахиса. Сумма ущерба - более 23 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых недалеко от места преступления. Ими оказались неоднократно судимые за различные преступления 37-летний и 31-летний жители Красноярска.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Максимальное наказание по статье - до 10 лет лишения свободы.

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