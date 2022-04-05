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Пострадавшие из-за пожара в Минусинском районе начали получать выплаты

Главная Общество
Красноярск
09:20 5 Апреля 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, пожар, выплаты
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Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, с 4 апреля пострадавшие в результате пожара жители Минусинского района начнут получать выплаты.

На заседании президиума правительства Красноярского края губернатор Александр Усс подчеркнул, что оперативные службы сработали слаженно. Это позволило предотвратить масштабные последствия. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

— Необходимо тщательно и объективно разобраться с причиной пожара. А самое главное - сделать выводы на будущее, чтобы минимизировать риски повторения такого рода ЧП. Отдельно прошу поблагодарить и поощрить все службы, принимавшие участие в борьбе с пожаром. Также мы должны поддержать людей, чьё имущество пострадало, - отметил Александр Усс.

Напомним, пожар произошёл 2 апреля. Возгорание началось на свалке у пос. Зелёный Бор. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на лес, а потом и на СНТ, пострадало 20 садоводческих участков с постройками. Благодаря оперативному реагированию служб удалось остановить распространение огня. А также спасти несколько СНТ и поселений.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

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