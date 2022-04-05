Реконструкция красноярского цирка вновь затягивается: капитальный ремонт был заморожен ещё в прошлом году и пока не возобновили. К тому же как пишет Ngs24, новый дизайн-проект ремонта ещё не прошёл экспертизу в Москву.

«Ждём, когда его согласуют, чтобы приступить к окончательной корректировке проекта. О датах мы можем пока только фантазировать. Сначала нужно заново пройти Главгосэкспертизу, получить положительное заключение, а потом уже выстраивать планы», – рассказал директора цирка Александр Рыжов.

Кроме того, новый проект отличается от предыдущего – существенно должны измениться фойе 1-го и 2-го этажей, а также манеж. А вот фасад решено сохранить.

В этом году цирк уже не запустят в эксплуатацию.

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