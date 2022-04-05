5 апреля
Красноярск
погода +13 °C
83.59
 
€ 92.39
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Реконструкция красноярского цирка вновь затягивается

Главная Общество
Красноярск
10:45 5 Апреля 2022
красноярск, цирк
версия для печати Ico_print

Реконструкция красноярского цирка вновь затягивается: капитальный ремонт был заморожен ещё в прошлом году и пока не возобновили. К тому же как пишет Ngs24, новый дизайн-проект ремонта ещё не прошёл экспертизу в Москву.

«Ждём, когда его согласуют, чтобы приступить к окончательной корректировке проекта. О датах мы можем пока только фантазировать. Сначала нужно заново пройти Главгосэкспертизу, получить положительное заключение, а потом уже выстраивать планы», – рассказал директора цирка Александр Рыжов.

Кроме того, новый проект отличается от предыдущего – существенно должны измениться фойе 1-го и 2-го этажей, а также манеж. А вот фасад решено сохранить.

В этом году цирк уже не запустят в эксплуатацию.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края передал в 22 территории 112 автобусов

Губернатор Красноярского края передал в 22 территории 112 автобусов

5 Апреля 2022 г.
Александр Усс вручил ключи от новых автобусов руководителям филиалов краевого АТП, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Сегодня 112 автобусов уедут в 22 территории региона, что позволит на четверть обновить подвижной состав краевого автотранспортного предприятия. Парк п...
Новости Красноярска: В регионах присутствия СУЭК, СГК и НТК начался прием заявок на конкурс общественных инициатив "Комфортная среда обитания"

В регионах присутствия СУЭК, СГК и НТК начался прием заявок на конкурс общественных инициатив "Комфортная среда обитания"

5 Апреля 2022 г.
Инициативы будут поддержаны грантами на их реализацию
Новости Красноярска: Жительница Кежемского района подралась с медиком

Жительница Кежемского района подралась с медиком

5 Апреля 2022 г.
Проводится расследование по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои»
Новости Красноярска: Иркутская область стала лидером в России по заболеваемости ВИЧ

Иркутская область стала лидером в России по заболеваемости ВИЧ

5 Апреля 2022 г.
Также в тройку лидеров вошли Челябинская и Свердловская области
Новости Красноярска: Airbnb запретил россиянам бронировать жильё

Airbnb запретил россиянам бронировать жильё

5 Апреля 2022 г.
Гендиректор не уточнил причину этого решения
Новости Красноярска: Красноярцы собрали 275 кг еды для бездомных животных

Красноярцы собрали 275 кг еды для бездомных животных

5 Апреля 2022 г.
Всё собранное передали в красноярский приют «Бездомный пёс»
Новости компаний
04/04
Университет Решетнёва приглашает на День открытых дверей
30/03
Управляющий Красноярским отделением Сбербанка презентовал программы обучения в СФУ
29/03
Китайские шины идут на смену европейским
29/03
Как успешно выпустить дебетовую карту
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Железногорске найдены живыми три пропавшие подростка

В Железногорске найдены живыми три пропавшие подростка

1 Апреля 2022 г.
Ещё одного подростка, пропавшего 30 марта, продолжают искать
Новости Красноярска: В Назарово у друзей стрелявшего по бару мужчины нашли наркотики и автоматы

В Назарово у друзей стрелявшего по бару мужчины нашли наркотики и автоматы

2 Апреля 2022 г.
Стрелявшего по развлекательному заведению до сих пор ищут
Новости Красноярска: В Красноярске установили «плавающие люки»

В Красноярске установили «плавающие люки»

4 Апреля 2022 г.
Новые люки упираются на конструкцию дороги
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru