В связи с окончанием школьных каникул ГИБДД Красноярска объявила «Неделю детской безопасности».

ГИБДД Красноярска объявила «Неделю детской безопасности» в связи с окончанием школьных каникул. В рамках акции полицейские будут ежедневно проводить рейды, направленные на пресечение ДТП с участием детей.

«Каникулы закончились, поэтому детей на улицах стало больше. Рекомендуем водителям быть предельно внимательными, заблаговременно снижать скорость возле образовательных учреждений, стоянок, остановок общественного транспорта и других мест вероятного появления детей. Родителям рекомендуется в очередной раз напомнить детям правила безопасного поведения на дороге и во дворе», — отмечают в ГИБДД

С начала года в Красноярске выявили более 400 нарушений ПДД детьми.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко