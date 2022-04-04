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За покупку аварийных квартир для сирот экс-глава Ачинска получил 320 часа обязательных работ

Главная Общество
Красноярск
19:00 4 Апреля 2022
ачинск, суд
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В Красноярском крае осудили экс-главу Ачинска за покупку аварийных квартир для сирот.

Суд рассмотрел материалы дела и постановил, что заключение муниципальных контрактов на покупку жилья прошло без обязательной экспертизы на соответствие требованиям технического задания. В результате жилой фонд пополнился непригодными для проживания квартирами в посёлке Ключи. 

Учтя позицию гособвинителя, суд признал мужчину виновным в халатности и приговорил того к 320 часам обязательных работ. В связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности он был освобождён от назначенного наказания.

Уголовное дело в отношении предпринимателя, продавшего квартиры администрации, всё ещё находится в суде. Мужчину подозревают в преступлении по статье 159 УК РФ.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

 
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