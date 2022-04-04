За покупку аварийных квартир для сирот экс-глава Ачинска получил 320 часа обязательных работ

В Красноярском крае осудили экс-главу Ачинска за покупку аварийных квартир для сирот.

Суд рассмотрел материалы дела и постановил, что заключение муниципальных контрактов на покупку жилья прошло без обязательной экспертизы на соответствие требованиям технического задания. В результате жилой фонд пополнился непригодными для проживания квартирами в посёлке Ключи.

Учтя позицию гособвинителя, суд признал мужчину виновным в халатности и приговорил того к 320 часам обязательных работ. В связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности он был освобождён от назначенного наказания.

Уголовное дело в отношении предпринимателя, продавшего квартиры администрации, всё ещё находится в суде. Мужчину подозревают в преступлении по статье 159 УК РФ.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко