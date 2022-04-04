В Красноярске состоится общегородская массовая зарядка

Спортивное событие в честь Всемирного дня здоровья, который отмечается каждый год 7 апреля, пройдет на улицах Красноярска.

Увлекательную утреннюю разминку для горожан проведут опытные инструкторы в разных районах краевой столицы. Одна пройдет на площади Маяковского, вторая в парке 400-летия Красноярска, а еще одна на площади перед Культурным центром на Высотной. Организаторы ждут всех желающих жителей города.

Всемирный день здоровья пройдет в таком формате:

10.30 – площадка перед горДК (инструктор по спорту ФОК «Старшее поколение» Надежда Валерьевна Воронина)

18.00 – бульвар Маяковского (руководитель проекта «ФитнесМногоМам им. Елены Курамшиной» Олеся Литвинова)

18.00 – парк 400-летия Красноярска (тренер групповых программ Катерина Тетерина)

Отметим, что проект «Зарядка для всех!» проводится по инициативе Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки».

Фото: Gornovosti