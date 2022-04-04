Жизнь после санкций

Банки одними из первых попали под жесткие санкции. Как это сказалось на обслуживании частных клиентов, как изменилось их поведение и стабилизировалась ли ситуация спустя месяц, об этом «Сибновостям» рассказывает управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае Наталья Потапова.

- Что касается поведения клиентов, то в любой кризис оно примерно одинаково: люди снимают деньги с вкладов, скупают валюту, запасаются товарами первой необходимости. - Этот период, считаю, мы уже прошли. А со 2 марта начался обратный процесс – клиенты понесли деньги на вклады. Центробанк резко повысил ключевую ставку, а «Открытие», вслед за решением регулятора, увеличил проценты по депозитам как в рублях, так и в долларах. Ставки первоначально поднялись по некоторым вкладам до уровня выше 20% годовых при размещении средств на полгода. В итоге за март портфель депозитов клиентов банка «Открытие» увеличился на четверть.

Наибольшей популярностью сейчас пользуются вклады сроком на 6 месяцев – их доля в портфеле составляет около 71%. И накопительный счет «Копилка» - это продукт с высокой процентной ставкой – 19% и при этом возможностью воспользоваться деньгами в любой момент.

Сейчас уже отток клиентских средств перекрыт притоком денег на новые вклады.

- Насколько защищены банковские вклады?

- Наши клиенты могут быть абсолютно спокойны. Во-первых, суммы до 1,4 млн рублей защищены государством в лице Агентства по страхованию вкладов. Во-вторых, банк «Открытие» - системообразующий российский банк. У нас не было и нет проблем с ликвидностью, объем привлеченных средств и физических, и юридических лиц продолжает расти. Поэтому выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам производятся и будут производиться в установленные сроки и в установленных размерах. Красноярцы могут закрыть вклад и получить свои деньги в любой момент. То же самое касается и переводов средств на карту, и снятия наличных в банкоматах и офисах банка.

- Один из главных вопросов, который беспокоит заемщиков – что будет со ставками по действующим кредитным договорам, в том числе ипотечным? Повысит ли их банк?

- Ранее выданные потребительские и ипотечные кредиты изменениям не подлежат, это зафиксировано в договоре. Если вы потеряли доход больше чем на 30% и вам сложно справиться с кредитной нагрузкой, то до 30 сентября 2022 года можно будет подать в банк заявку на кредитные каникулы. Они позволят сделать перерыв в платежах сроком до полугода. Подобные каникулы уже действовали в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. И даже если вы уже пользовались ими из-за финансовых проблем, связанных с ковидом, это не лишает вас права на каникулы в связи с санкциями.

- Как, на ваш взгляд, изменится спрос на жилье по льготной ипотеке c повышением ставки до 12%.

- Для строительного и ипотечного рынков это хорошая новость. Ставка 12 процентов по льготной программе - некая пороговая цифра, которая с учетом среднего дохода населения позволяет сохранить доступность ипотеки. А увеличение лимита кредита в два раза - до 6 млн рублей в регионах - существенно расширяет выбор жилья, которое подпадает под действие программы.

С большой долей вероятности госпрограмма, даже с учетом новых условий, останется основным двигателем ипотеки. И в ее рамках будет выдаваться до 50% жилищных кредитов, если не больше.

Сейчас весь рынок будет адаптироваться к изменившимся экономическим реалиям. И стоит ожидать, что застройщики совместно с банками будут предлагать собственные программы субсидирования процентной ставки.

Сохранятся хорошие условия по двум другим популярным льготным ипотечным программам. До 6 апреля у наших клиентов есть возможность оформить кредиты по ним еще по старым условиям: от 4,85% по «Семейной ипотеке» и от 0,1% - по «Дальневосточной ипотеке».

- Три тезиса, которые вы хотели, чтобы запомнили красноярцы.

Карты. Не важно, какой платёжной системы ваша карта - МИР, Visa, Mastercard. Любой из них можно рассчитаться в России без проблем. Важно - берите с собой пластик, потому что оплата покупок телефоном через ApplePay, GooglePay больше недоступна. Не очень удобно, но жизнь продолжается. Владельцы смартфонов с операционной системой Android могут установить приложение MirPay, в нем предусмотрена бесконтактная оплата картой «Мир».

Мобильное приложение. Мобильное приложение банков, попавших под санкции, удалили из Аpple store/Google play. Но дистанционный доступ к банковским операциям сохраняется через веб версию. В неё можно войти либо с ноутбука, либо со смартфона. По функциональности различий нет.

Программы лояльности. Банки постарались их максимально сохранить. «Открытие» по-прежнему ежемесячно начисляет кэшбэк владельцам карт (он сегодня может достигать 4% от суммы покупок). И он возвращается клиенту «живыми» деньгами.

Мы с вами уже пережили непростые 2008, 2014, 2020 годы. С каждым кризисом банковская система укрепляется и становится надежнее. Текущая ситуация – не повод для паники и лишних волнений, надо сохранять спокойствие и здравый рассудок, а все финансовые решения должны быть продуманными и взвешенными. Тогда все будет хорошо, и мы вместе преодолеем любые сложности.