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Школы и библиотеки Кодинска получили книгу «Удивительный Дальний Восток»

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Красноярск
17:39 4 Апреля 2022
школьники, восток, дальний, история, книга, образование
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В Центре дополнительного образования детей города Кодинска для участников XX районной научно-практической конференции школьников «Первые шаги в науку» состоялась презентация книги «Удивительный Дальний Восток». Научно-популярное издание продолжает серию книг, подготовленных РусГидро в сотрудничестве с Фондом содействия развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги». Сотрудники Богучанской ГЭС передали экземпляры книги во все филиалы Кежемской центральной районной библиотеки им. А.А. Карнаухова и все девять школ Кежемского района.

Школы и библиотеки Кодинска получили книгу «Удивительный Дальний Восток»

Содержание книги «Удивительный Дальний Восток» разделено на три больших раздела. В первой главе помещены статьи о географии и ландшафте Дальнего Востока. Во второй главе можно прочесть о живой природе Якутии, Чукотки, Приморья: растениях и животных, существующих и вымерших. Третья глава посвящена истории освоения Дальнего Востока и его коренных жителях. Истории края прочно связана с историей всей России и соседних государств. Особую роль в освоении и защите российского Дальнего Востока сыграли герои-моряки, им посвящены заключительные очерки этой книги. Школьники и педагоги Кодинска познакомились с кратким содержанием книги, разделились на две команды и приняли участие в викторине, которая была основана на знаниях о Дальнем Востоке. Победители викторины станут первыми читателями новой книги.

РусГидро сотрудничает со старейшим детским издательством «ДЕТГИЗ» (с 2017 года - с Фондом содействия развитию детской литературы и культуры чтения «ДОМ ДЕТСКОЙ КНИГИ»), в рамках реализации Программы благотворительности. В 2012 году увидела свет первая совместная работа энергетиков и издательства, книга «Вода – необычное в привычном». Затем были изданы два выпуска обновленного альманаха «Хочу все знать»; книга для маленьких читателей «Речка, речка, где твой дом?» о 29 реках России; историко-художественные издания «От мачты до киля» и «Вокруг света под русским флагом». В 2020 году к 100-летию плана ГОЭЛРО для детей среднего и старшего школьного возраста было подготовлено научно-художественное произведение «ЭЛЕКТРОПЛАН».

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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