Торгашинский хребет продолжат благоустраивать

В Туристском информационном центре Красноярского края рассказали, что в 2022 году продолжится благоустройство местности на Торгашинском хребте.

В этом году на верхнем уровне хребта появятся новые пространства для отдыха. На местности установят дополнительную навигацию. На лестнице, которая попала в Книгу рекордов России, планируют разместить таблички с полезной информацией. Другие подробности благоустройства пообещали рассказать позже. Сейчас проект находится на стадии разработки.

Напомним, что 1 декабря 2021 года на Торгашинском хребте открыли самую длинную лестницу России. Свой старт она берёт с территории лагеря отдыха «Гренада» и заканчивается на вершине между Красным гребнем и Аркой. Длина конструкции составляет 1 100 метров и состоит из 1 683 ступеней.

Фото: Александр Жуковец