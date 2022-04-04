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Глава Красноярского края Александр Усс поручил разработать очередной паркет мер по поддержке экономики региона

Главная Общество
Красноярск
18:00 4 Апреля 2022
красноярск, правительство, экономика
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Глава Красноярского края Александр Усс поручил разработать очередной паркет мер по поддержке экономики региона. Об этом стало известно после очередного заседания оперативного штаба.

Кроме того, перед главой региона отчитались о ситуации в промышленности и торговле. Так, опрос организаций региона, который провело минэкономики, показал, что ситуация оценивается как устойчивая. Промышленные предприятия работают без сбоев, их мощности загружены на 90 %.

Стоимость на отдельные категории товаров в магазинах края, как отмечают в правительстве, растёт. Однако, дефицита не ожидается, все запасы пополняются ежедневно по мере необходимости.

На рынке труда ситуация также остается стабильной. Уровень зарегистрированной безработицы не изменился по сравнению с прошлой недели.

«Мы видим, что меры поддержки экономики действуют. Однако останавливаться на этом не стоит. Нужно расширить список и подготовить второй пакет мер поддержки. Давайте не будем тянуть и запустим их в работу в ближайшее время», — отметил Александр Усс.

Напомним, что в середине марта глава края подписал указ о мерах поддержки экономики региона. Также глава региона заявил о возможности увеличения объема краевого Фонда развития промышленности до 1 млрд рублей.

Фото: © Александр Черных / krskstate.ru

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