В Красноярске заработал новый «БургерКит»

Сеть заведений «БургерКит» запустила еще одну точку в Красноярске с 4 апреля. Находится новый ресто-бар на улице Вильского в Октябрьском районе.



Как пишут Gornovosti, в заведении 20 посадочных мест и там можно пообедать не только блюдами из ассортимента «БургерКит». Также в общепите можно подкрепиться пиццей. Есть тут и доставка, и самовывоз.



Напомним, что сейчас в Красноярске работает 5 бургерных данной сети. Как потеплеет в Красноярске должна открыться шестая точка — это шатер на острове Татышев у Октябрьского моста. Компания развивает проект и по франшизе, продавая права на открытие общепита. Сейчас в Красноярске так работают два заведения. У владельцев красноярской бургерной намерения выйти с франшизой в другие города.



Фото: «БургерКит»