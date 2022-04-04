4 апреля
Красноярск
погода +2 °C
83.59
 
€ 92.39
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

С 15 апреля в Красноярске запустят дачные маршруты

Главная Общество
Красноярск
17:30 4 Апреля 2022
красноярск, автобус
версия для печати Ico_print

С 15 апреля в Красноярске запустят дачные маршруты. Автобусы № 18, 18С, 40, 40А, 40С будут ездить в сторону садовых обществ в районах Полигона и Кузнецовского плато. Часть рейсов №19 продлят до садового общества «Южное».

Остановки автобусов:

№ 18 «Предмостная площадь – Сады»: пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – ул. Корнетова – ул. Московская – ул. Мичурина – ул. Кутузова – ул. Монтажников – автодорога на Кузнецовское плато – Сады – Верхние Черемушки.

№ 18С «ОАО Красфарма – Верхние Черемушки»: ул. 60 лет Октября – ул. Павлова – ул. Мичурина – ул. Кутузова – ул. Монтажников – автодорога на Кузнецовское плато – Сады – Верхние Черемушки.

№ 40 «Предмостная площадь – Полигон»: пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – ул. Корнетова – ул. Московская – ул. Мичурина – ул. Кутузова – ул. Монтажников – ул. Садовая (Полигон) Полигон.

№ 40А «А/в «Восточный» – ул. Мичурина – Полигон»: пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – ул. Коломенская – ул. Московская – ул. Мичурина – ул. Кутузова – ул. Монтажников – ул. Садовая (Полигон) – Полигон.

№ 40С «пл. Котельникова – а/в «Восточный» – Сады – Полигон»: ул. Московская 32/2 – ул. Волгоградская – ул. Мичурина – ул. Московская – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – а/в «Восточный»» – ул. Тамбовская – ул. Говорова – ул. Аральская – ул. Амурская – ул. Даурская – автодорога на Кузнецовское плато – ул. Садовая (Полигон) – Полигон.

Расписание движения сезонных маршрутов​ можно увидеть на сайте администрации города или на портале информирования.

Фото: © Алексей Куденко / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске состоится общегородская массовая зарядка

В Красноярске состоится общегородская массовая зарядка

4 Апреля 2022 г.
Спортивное событие пройдет во всех районах города
Новости Красноярска: Торгашинский хребет продолжат благоустраивать

Торгашинский хребет продолжат благоустраивать

4 Апреля 2022 г.
На верхнем уровне хребта появятся новые пространства для отдыха
Новости Красноярска: В Красноярске заработал новый «БургерКит»

В Красноярске заработал новый «БургерКит»

4 Апреля 2022 г.
Сейчас в Красноярске работает 5 бургерных данной сети
Новости Красноярска: Глава Красноярска объявил дату общегородского субботника

Глава Красноярска объявил дату общегородского субботника

4 Апреля 2022 г.
Также на селекторном совещании мэр обсудил с коллегами корректировку бюджета
Новости Красноярска: За покупку аварийных квартир для сирот экс-глава Ачинска получил 320 часа обязательных работ

За покупку аварийных квартир для сирот экс-глава Ачинска получил 320 часа обязательных работ

4 Апреля 2022 г.
В связи с истечением сроков давности его освободили от наказания
Новости Красноярска: Глава Красноярского края Александр Усс поручил разработать очередной паркет мер по поддержке экономики региона

Глава Красноярского края Александр Усс поручил разработать очередной паркет мер по поддержке экономики региона

4 Апреля 2022 г.
Кроме того, перед главой региона отчитались о ситуации в промышленности и торговле
Новости компаний
04/04
Университет Решетнёва приглашает на День открытых дверей
30/03
Управляющий Красноярским отделением Сбербанка презентовал программы обучения в СФУ
29/03
Китайские шины идут на смену европейским
29/03
Как успешно выпустить дебетовую карту
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске сотрудницы детсада получат государственные награды за спасение детей

В Красноярске сотрудницы детсада получат государственные награды за спасение детей

30 Марта 2022 г.
Благодаря им никто не пострадал
Новости Красноярска: В Красноярске медведь вышел к людям

В Красноярске медведь вышел к людям

1 Апреля 2022 г.
Зверь был замечен на правобережье
Новости Красноярска: В Красноярске устроившая стрельбу в детсаду объяснила свои поступки ненавистью к мужчинам

В Красноярске устроившая стрельбу в детсаду объяснила свои поступки ненавистью к мужчинам

30 Марта 2022 г.
Она планировала убить мальчиков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru