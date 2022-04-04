С 15 апреля в Красноярске запустят дачные маршруты. Автобусы № 18, 18С, 40, 40А, 40С будут ездить в сторону садовых обществ в районах Полигона и Кузнецовского плато. Часть рейсов №19 продлят до садового общества «Южное».

Остановки автобусов:

№ 18 «Предмостная площадь – Сады»: пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – ул. Корнетова – ул. Московская – ул. Мичурина – ул. Кутузова – ул. Монтажников – автодорога на Кузнецовское плато – Сады – Верхние Черемушки.

№ 18С «ОАО Красфарма – Верхние Черемушки»: ул. 60 лет Октября – ул. Павлова – ул. Мичурина – ул. Кутузова – ул. Монтажников – автодорога на Кузнецовское плато – Сады – Верхние Черемушки.

№ 40 «Предмостная площадь – Полигон»: пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – ул. Корнетова – ул. Московская – ул. Мичурина – ул. Кутузова – ул. Монтажников – ул. Садовая (Полигон) Полигон.

№ 40А «А/в «Восточный» – ул. Мичурина – Полигон»: пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – ул. Коломенская – ул. Московская – ул. Мичурина – ул. Кутузова – ул. Монтажников – ул. Садовая (Полигон) – Полигон.

№ 40С «пл. Котельникова – а/в «Восточный» – Сады – Полигон»: ул. Московская 32/2 – ул. Волгоградская – ул. Мичурина – ул. Московская – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – а/в «Восточный»» – ул. Тамбовская – ул. Говорова – ул. Аральская – ул. Амурская – ул. Даурская – автодорога на Кузнецовское плато – ул. Садовая (Полигон) – Полигон.

Расписание движения сезонных маршрутов​ можно увидеть на сайте администрации города или на портале информирования.

Фото: © Алексей Куденко / РИА Новости