Юрий Швыткин с рабочим визитом посетил Зеленогорск

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин в рамках региональной недели посетил Зеленогорск. Вместе с мэром Михаилом Сперанским побывал на центральном хоккейном корте, на котором сейчас идет реконструкция. Здесь планируется создать базу для спортивной школы «Юность», где тренируются ребята, играющие в хоккей с шайбой.

В данный момент проводятся работы по утеплению конструкции. По словам строителей, реконструкция будет закончена в ближайшее время. Благодаря современному оборудованию, каток сможет функционировать и зимой, и летом.

В рамках акции «Письмо солдату» парламентарий провел урок мужества у старшеклассников «Гимназии №164».

«Я не мог не рассказать о специальной военной операции и подвигах наших военнослужащих. К сожалению, в сети сейчас очень много фейков, поэтому я считаю своим долгом давать объективные и достоверные факты нашим детям. Ребята написали очень трогательные письма, которые будут отправлены военнослужащим, находящимся на Украине. Казалось бы, строки от незнакомых людей, но они имеют такую колоссальную силу моральной поддержки. Каждый раз у всех взрослых слезы на глазах, когда ребята цитируют свои послания. Некоторые сопровождают их рисунками и даже стихами».

На встрече с коллективом ФМБА России КБ №42 обсуждали обеспечение медицинскими препаратами и текущие сложности, связанные с импортными поставками. Часть сотрудников сейчас работают в составе сводных медицинских отрядов ФМБА на Донбассе.

Депутат также пообщался с работниками Сохатинского карьера и жителями города.

«Удивительно, насколько в закрытом городе открытые люди, стремящиеся развивать свою малую родину. Конечно, у всех есть свои проблемы, но для того мы и работаем, чтобы сделать жизнь в нашем крае и стране комфортнее и лучше», - подытожил Юрий Швыткин.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»