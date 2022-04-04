В Томске создали полимер для фармацевтической отрасли

Химики ТГУ разработали отечественный полимер, выступающий оболочкой для таблеток и регулятором растворимости препарата. Материал синтезирован из российского сырья. Он станет альтернативой импортируемым компонентам фармацевтической отрасли, при этом не уступая по качеству зарубежным аналогам. Об этом сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования РФ.

Работу учёные начали три года назад. Сейчас они вышли на финальную стадию тестирования.

От используемого в качестве оболочки материала зависит защита лекарственного вещества, через какое время растворятся таблетки. А также в какой биологической среде (желудочном и кишечном соке, лимфе, плазме) последует высвобождение вещества, обеспечивающего терапевтический эффект. С помощью нового материала можно селективно направить лекарство в определённые органы или ткани.

— Всем отечественным фармацевтическим предприятиям направлена информация о том, что вуз готов быстро развернуть производство и наладить поставки отечественной фармсубстанции российским производителям лекарств, — сказал исполняющий обязанности декана химического факультета ТГУ Алексей Князев.

Фото: © minobrnauki.gov.ru