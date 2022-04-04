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В Омской области после удара ножом в спину женщину парализовало

Главная Общество
Красноярск
15:45 4 Апреля 2022
общество, происшествия, омск, покушение, убийство
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Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Омской области, следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

31 марта в вечернее время после совместного распития спиртного 46-летнего жителя р.п. Крутинка и его 56-летней жены произошла ссора. Во время конфликта из-за неприязненных отношений, опережая супругу, нагнувшуюся за упавшим ножом, мужчина схватил нож и ударил им в спину потерпевшей. Женщина находится в больнице. Ей спасли жизнь, но она парализована.

Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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