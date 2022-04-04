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За выходные в Красноярске задержали 50 пьяных водителей

Главная Общество
Красноярск
14:45 4 Апреля 2022
общество, происшествия, красноярск, водитель, штрафы
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В рамках рейда «Нетрезвый водитель» в Красноярске и Дивногорске в выходные были организованы массовые проверки транспортных средств инспекторами ГИБДД.

Как сообщается на сайте Госавтоинспекции, проверку на трезвость не прошли 50 автомобилистов.

3 апреля в дежурное отделение поступила заявка о том, что по ул. Шахтёров движется Nissan X-Trail, за рулём находится водитель с признаками опьянения.

Для проверки информации выехал экипаж ДПС. Подходящий по описанию автомобиль был замечен, им управлял 49-летний житель Красноярска с признаками алкогольного опьянения. Освидетельствование показало в 8 раз превышение допустимой нормы (1,25 мг/л). Мужчина был даже неспособен поставить подпись в протоколе.

Составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения», ему предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет.

Автомобиль помещён на спецстоянку.

Сообщить о нетрезвом водителе можно по круглосуточному телефону «Синяя линия» 263-10-19.

Фото: 24.мвд.рф

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