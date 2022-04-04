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Экскурсионный вагон «Навстречу истории» КрасЖД впервые совершил дополнительные рейсы в воскресенье

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Красноярск
13:44 4 Апреля 2022
экскурсия, железные дороги, поезда, маршруты, история
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Экскурсионный вагон «Навстречу истории», курсирующий в составе электропоезда Красноярск – Дивногорск, впервые совершил дополнительные рейсы в воскресенье. Ранее отправиться в экскурсионную поездку можно было только по субботам.

Решение о назначении дополнительных рейсов принято Красноярской железной дорогой и компанией «Краспригород» в связи с постоянно возрастающим спросом на услугу.

Только с начала 2022 года участниками железнодорожного туристического проекта «Навстречу истории» стали более 1,1 тыс. человек. С ноября прошлого года, когда сервис был запущен, экскурсию в электричке посетили 1,6 тыс. человек.

Наибольшей популярностью туристический сервис пользуется у семей с детьми,  а также его участниками становятся организованные группы школьников. Для них в экскурсионном вагоне проводятся уроки истории и дополнительные тематические занятия.

Напомним, железнодорожный туристический проект «Навстречу истории» – это востребованные у красноярцев и гостей Красноярского края экскурсии, темы которых связаны с маршрутом движения электрички. Так, в минувшее воскресенье состоялись две из них:

– «Острог у Красного Яра» – об истории образования Красноярска;

– «Адрес подвига – Сибирь!» – об истории строительства Красноярской ГЭС.

Проект реализуется компанией «Краспригород» совместно с одним из региональных туристических агентств.

Все экскурсии проводят профессиональные гиды.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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