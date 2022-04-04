Расходы краевого бюджета увеличили на 10 миллиардов рублей

В Закобрание Красноярского края внесена правительственная поправка в краевой бюджет. Она включает в себя дополнительные антикризисные меры и увеличивает бюджетные расходы в этом году на 10 миллиардов рублей.

Как сообщается на сайте регионального правительства, 4,2 млрд руб. предлагается направить в краевое отделение Пенсионного фонда. Денежные средства пойдут на софинансирование расходов по предоставлению ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет. 1 млрд руб. будет добавлен на увеличение региональных выплат и выплат зарплат работникам бюджетной сферы не ниже МРОТ.

До 1 млрд рублей вырастет фонд развития промышленности Красноярского края.

В связи с увеличением стоимости топлива предлагается направить 780 млн руб. на возмещение расходов ресурсоснабжающих организаций. Господдержка АПК увеличится на 700 млн руб. Дополнительно 610 млн руб. пойдут на покупки автобусов для муниципальных образований. 473 млн руб. — на льготное лекарственное обеспечение.

320 млн руб. направят на предоставление микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства, а на обеспечение жильём детей-сирот предусматривается ещё 200 млн рублей.

Дополнительные денежные средства выделяются на подготовку к зиме в территориях. А также на сохранение объектов культурного наследия, на развитие кадрового центра АПК в Шушенском и т.д.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин