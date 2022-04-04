В СФУ могут повысить средний балл ЕГЭ для поступающих

Сибирский федеральный университет может повысить средний балл ЕГЭ для поступающих. Об этом и многом другом рассказал проректор университета Денис Гуц.

По его словам, на базе СФУ до 2030 года создадут колледж, увеличат количество студентов магистратуры по цифровым технологиям, внедрят единую систему оценки образовательных программ и построят автоматизированную модель управления.

Кроме того, будут популяризовать курсы среди жителей города, расширят список образовательных программ с green skills и модернизируют платформу дистанционных курсов «е-Сибирь».

«Идея проекта — создать систему управления образовательными программами с использованием анализа больших данных, метрик динамики развития субъектов и элементов ОП с целью выявления оптимальных управленческих решений», — сказал Денис Гуц.

Сейчас проектная документация направлена коллективам институтов. После этого будет принята концепция развития образовательной деятельности СФУ до 2026 года.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев