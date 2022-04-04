Роспотребнадзор Красноярского края просит не верить фейкам об отравлении детей газировкой и другими продуктами

Роспотребнадзор предупреждает красноярцев о фейках. В социальных сетях распространяется информация о якобы отравившихся газировкой и сладостями детях. Они якобы попадают в реанимацию и даже умирают.

В ведомстве заверили, что эти сообщения недостоверны и призвали жителей города не паниковать.

«В современных реалиях можно легко ошибиться, принимая недостоверную информацию за действительность. Помните, что поддавшись на призыв срочно разослать информацию, можно на эмоциях, не разобравшись в ситуации, перепостить ее и стать нечаянным распространителем недостоверной информации. Для распространения может быть использована информация и данные, полученные только из официальных источников», говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков