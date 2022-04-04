В Красноярске клещ напал на ребёнка в районе Николаевки. Как рассказали в Роспотребнадзоре, это первый случай в сезоне.

Напомним, что первые степные клещи были обнаружены в конце марта. Жителей края просят быть осторожнее и провакцинироваться. Прививку от энцефалита уже поставили около 16-ти тысяч человек, большинство из них- дети.

Отметим, в прошлом году каждое пятое обращение в больницы от несовершеннолетних было связано с присасыванием клеща. Один из них, 14-летний подросток, скончался.

В этом году в крае планируется провести акарицидную обработку не менее 2,4 тыс. гектаров в местах массового отдыха. Вместе с вакцинацией эта мера будет способствовать снижению уровней заболеваемости клещевыми инфекциями.

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов