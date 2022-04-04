В Красноярске пропала 12-летняя девочка

12-летняя Виктория Лавренова 3 апреля в 12:00 ушла из дома (г. Красноярск, ул. Северный проезд, 13), сообщают в группе социальной сети «ВКонтакте» «Поиск пропавших детей — Красноярск. Волонтёры».

На вид ей 13-14 лет. Рост 155 см, длинные русые волосы, по бокам укороченные.

Была одета в белую толстовку с капюшоном, белую водолазку с коротким рукавом, чёрные штаны с 4-мя пуговицами по бокам. На ногах — белые кроссовки с оранжевыми шнурками.

Если вам что-то известно о местонахождении Виктории, звоните по телефонам: 8 (391) 262-11-77; 8-950-99-66-066; 112.

Фото: vk.com/sibpoisk26;

© РИА Новости / Алексей Мальгавко