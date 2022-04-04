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В Красноярском крае готовятся к весенним паводкам

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Красноярск
13:33 4 Апреля 2022
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В муниципальных образованиях ведётся распиловка и чернение льда. Также проверяется состояние гидротехнических сооружений и их готовность к пропуску паводковых вод, сообщается на сайте правительства Красноярского края. В Зеленогорске на р. Кан ведутся ледокольные и взрывные работы.

— В этом году увеличена группировка, задействованная в период весеннего половодья (более 20 тысяч человек и более 4,5 тысячи единиц техники). На данный момент паводковая обстановка в Красноярском крае стабильная, — отметил Сергей Козупица, заместитель председателя правительства края.

Жителей поселений информируют о необходимости очистки водостоков на территории собственных подворий.

Персонал единой дежурной диспетчерской службы проходит подготовку для обработки оперативных вызовов по единому номеру «112».

При возникновении угрозы подтопления органы местной власти обязаны организовать экстренное оповещение, эвакуацию людей и материальных ценностей.

План рекомендуемых мероприятий для повышения защиты населения и минимизации рисков возникновения ЧС и последствий от них разработало и утвердило региональное правительство.

Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков

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