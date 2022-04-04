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За неделю в Красноярском крае потушили 187 пожаров

Главная Общество
Красноярск
13:21 4 Апреля 2022
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Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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С 28 марта по 3 апреля сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края совершили 1 700 выездов, из них 187 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Спасено при тушении пожаров 9 человек.

На тушения привлекались более 1 500 человек личного состава и 420 единиц техники. В том числе в ликвидации последствий перехода природного пожара на строения в одном из садовых товариществ вблизи н.п. Зелёный Бор привлекались 147 человек и 38 единиц техники, пожар был полностью ликвидирован.

Также сотрудники МЧС 10 раз принимали участие в ликвидации последствий ДТП.

10 выездов совершили поисково-спасательные формирования, спасено 14 человек.

На прошедшей неделе наблюдалась сухая, тёплая погода и сильный ветер, что способствовало появлению палов травы. Всего зафиксировано 23 случая (81 га).

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