В Красноярском крае выявлен новый штамм COVID-19 «стелс-омикрон»

— Полученные за неделю результаты мониторинга за циркуляцией штаммов коронавируса на территории Красноярского края показали, что в более 70 % проб выявлен штамм линии ВА.2 — «стелс-омикрон», — сообщает в своём Telegram-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Напомним, за сутки от коронавируса умерли 10 человек. Всего же с начала пандемии – 10 602.

Подтверждённых диагнозов на 3 апреля — 189. За всё время пандемии в регионе выявлено 360 160 случаев заражения.

Госпитализировано за сутки – 46.

Вылечили 188 человек за сутки, за всё время с начала пандемии - 346 257.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков