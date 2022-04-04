Глава Красноярска объявил дату общегородского субботника

В своем телеграм-канале 4 апреля Сергей Еремин объяснил, какой фронт работ предстоит выполнить и сообщил о старте голосования на благоустройство общественного пространства в городе.

«Сегодня на селекторе поставил задачу ответственным службам провести субботник 16 апреля. Обязательно приму участие. А накануне, 15 апреля, стартует голосование по отбору общественных пространств, которые будем благоустраивать в 2023 году по федеральной программе. Как и прежде, решение по скверам и паркам, которые должны получить вторую путёвку в жизнь, должно быть за красноярцами!», — пишет глава города.

Также на селекторном совещании мэр обсудил с коллегами корректировку бюджета, которую планируется утвердить 12 апреля на сессии Горсовета.

Фото: https://t.me/eremin_krsk