В краевом Роспотребнадзоре жителям рекомендовали обработать участки от клещей

Защищать свой участок от распространения клещей нужно с наступлением тёплых весенних дней, пишут в Роспотребнадзоре Красноярского края.
- Уберите с участка сухие заросли, ветки и другое.
- Мусор лучше сложить в мешки и отнести в контейнеры для мусора.
- Постарайтесь огородить участок и не допускать попадания на него посторонних животных.
- Своевременно косите и подстригайте газон. После высыхания травы сразу убирайте её.
- Применяйте средства для борьбы с грызунами. Грызуны — прокормители и переносчики клещей.
- Лучше провести противоклещевую обработку. Её проводят специализированные предприятия.
- Для домашних животных приобретите специальные средства для обработки. Осматривайте питомцев на наличие клещей.
Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов