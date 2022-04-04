В краевом Роспотребнадзоре жителям рекомендовали обработать участки от клещей

Сибирский федеральный университет может повысить средний балл ЕГЭ для поступающих. Об этом и многом другом рассказал проректор университета Денис Гуц. По его словам, на базе СФУ до 2030 года создадут колледж, увеличат количество студентов магистратуры по цифровым тех...