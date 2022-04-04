В Красноярске Советского района за парковку на газонах наказали 500 человек

С начала года административная комиссия Советского района провела 11 заседаний и рассмотрела 612 дел об административных правонарушениях, сообщается на сайте администрации города Красноярска. К административной ответственности привлечено 597 физических, 8 должностных и 7 юридических лиц (сумма штрафов — 1 629 000 рублей).

Самое распространённое ​нарушение — несоблюдение правил благоустройства, к административной ответственности привлекли 544 физических и юридических лиц. Из них 501 — за парковку на газонах (сумма штрафов — 1 307 500 рублей).

На втором месте — нарушение «закона о тишине», к ответственности привлечены 25 человек.

Третье место — нарушения правил торговли, административное наказание понесли 27 человек.