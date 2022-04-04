В Боготольском районе закрыли две ледовые переправы

В Красноярском крае перестали действовать две ледовые переправы в Боготольском районе — н.п. Красный Завод – н.п. Вагино, река Чулым и н.п. Большая Косуль – н.п. Казанка 1, река Чулым. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В Агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края просят жителей и гостей Красноярского края быть осторожными и не выезжать на лёд, ведь в весенний период он становится тонким. Автолюбителям важно пользоваться только официально открытыми ледовыми переправами.

Фото: vk.com/public192457752