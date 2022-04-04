Красноярский радиозавод попал под санкции США

Красноярский радиозавод, который расположен на улице Карла Маркса, попал под санкции США.

Как сообщает издание «АиФ-Красноярск». Специалисты завода создают оборудование для спутниковой и тропосферной связи. Теперь предприятие не сможет получать доступ к «передовым американским технологиям» без лицензии.

Кроме научно-производственного предприятия «Радиосвязь» в списке оказались 120 предприятий и научных институтов Сибири, связанных с радиоэлектроникой и оборонной промышленностью.

Фото: © скриншот из документа / АиФ-Красноярск