В Тасеевском районе мужчина признался в убийстве жены

Следственный отдел продолжает расследование дела по факту убийства 35-летней жительницы Тасеевского района. Уголовное дело возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 28 марта около 18 часов между супругами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт. 51-летний мужчина ударил жену рукой. Затем он взял нож и нанёс ей два удара в область передней поверхности грудной клетки. Женщина скончалась.

Мужчина погрузил тело жены в автомобиль и вывез рядом со свалкой бытовых отходов вблизи села. Присыпал труп снегом и ветками.

Через пару часов обратился в полицию с заявлением об исчезновении супруги.

Во время осмотра места происшествия, следователи и криминалисты обнаружили следы криминального характер исчезновения женщины. Подозреваемый сознался в содеянном после того, как были предъявлены улики.

Мужчину заключили под стражу.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов