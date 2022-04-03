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В Красноярске потеплеет до +15 градусов

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Красноярск
15:27 3 Апреля 2022
общество, красноярск, погода, тепло
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По прогнозу Гидрометцентра, 4 апреля в Красноярске будет +3° С, небольшой снег. Ветер юго-восточный 2,1 м/с. Ночью — +2° С, дождь со снегом. Магнитное поле неустойчивое.

5 апреля потеплеет до +14° С. Ветер юго-западный 4,3 м/с. Ночью — +6° С. Весь день будет пасмурно.

6 апреля днём будет +15° С, ветер юго-западный 3,3 м/с. Ночью — до +5° С, небольшой дождь.

7 апреля дневная температура воздуха - +7° С, весь день будет пасмурная погода. Ночью — 0° С.

8 апреля днём +10° С, ночью — +2° С.

Магнитное поле спокойное.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков 

 
 

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