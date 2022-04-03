В Зеленогорске пьяный подросток повредил шесть автомобилей

Полицейскими возбуждено дело в отношении 14-летнего подростка. Он повредил шесть автомобилей.

Ночью 1 апреля в полицию от жителей Зеленогорска поступило несколько заявлений о повреждении их автомобилей, автомобили были припаркованы во дворах улиц Парковая и Заводская. Были разрушены корпуса зеркал и повреждены двери.

Злоумышленником оказался пьяный 14-летний подросток. Он возвращался домой к своей бабушке, увидев у подъезда её дома автомобиль ППС, испугался, потому что понимал, что из-за алкогольного опьянения он и его близкие понесут административную ответственность.

Подросток решил дождаться отъезда полицейских в соседнем дворе, где от злости стал наносить удары руками и ногами по припаркованным автомобилям. Сумма ущерба устанавливается, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На следующий день с молодым человеком встретились полицейские. Он признался в содеянном и раскаялся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Повреждение имущества из хулиганских побуждений». Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

Подростка пока определили в Центр семьи «Зеленогорский», а в опеку направлена документация о рассмотрении вопроса об ограничении или лишении матери подростка родительских прав.

Кроме этого, на местную жительницу 1984 года рождения составлены административные протоколы по ч.1,2 ст.6.10, 20.22 КоАП РФ за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя.

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