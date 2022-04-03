3 апреля
Красноярск
погода -4 °C
83.43
 
€ 92.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Зеленогорске пьяный подросток повредил шесть автомобилей

Главная Общество
Красноярск
13:54 3 Апреля 2022
общество, происшествия, зеленогорск, хулиган
версия для печати Ico_print

Полицейскими возбуждено дело в отношении 14-летнего подростка. Он повредил шесть автомобилей.

Ночью 1 апреля в полицию от жителей Зеленогорска поступило несколько заявлений о повреждении их автомобилей, автомобили были припаркованы во дворах улиц Парковая и Заводская. Были разрушены корпуса зеркал и повреждены двери.

Злоумышленником оказался пьяный 14-летний подросток. Он возвращался домой к своей бабушке, увидев у подъезда её дома автомобиль ППС, испугался, потому что понимал, что из-за алкогольного опьянения он и его близкие понесут административную ответственность.

Подросток решил дождаться отъезда полицейских в соседнем дворе, где от злости стал наносить удары руками и ногами по припаркованным автомобилям. Сумма ущерба устанавливается, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На следующий день с молодым человеком встретились полицейские. Он признался в содеянном и раскаялся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Повреждение имущества из хулиганских побуждений». Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

Подростка пока определили в Центр семьи «Зеленогорский», а в опеку направлена документация о рассмотрении вопроса об ограничении или лишении матери подростка родительских прав.

Кроме этого, на местную жительницу 1984 года рождения составлены административные протоколы по ч.1,2 ст.6.10, 20.22 КоАП РФ за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя.

Фото: © 24.мвд.рф 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Тасеевском районе мужчина признался в убийстве жены

В Тасеевском районе мужчина признался в убийстве жены

3 Апреля 2022 г.
Подозреваемый убил супругу во время ссоры
Новости Красноярска: В Минусинском районе отменён режим ЧС

В Минусинском районе отменён режим ЧС

3 Апреля 2022 г.
Эвакуация населения не проводилась
Новости Красноярска: В Красноярске потеплеет до +15 градусов

В Красноярске потеплеет до +15 градусов

3 Апреля 2022 г.
Самые жаркие дни на неделе - вторник, среда
Новости Красноярска: В Берёзовском районе в ДТП пострадали два человека

В Берёзовском районе в ДТП пострадали два человека

3 Апреля 2022 г.
Легковой автомобиль буквально разорвало от столкновения с фурой
Новости Красноярска: Жители Красноярска жалуются на сложности при записи к терапевту

Жители Красноярска жалуются на сложности при записи к терапевту

3 Апреля 2022 г.
При любых трудностях при записи к врачу нужно обращаться в свою страховую компанию
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае коронавирусом заболели 196 человек

За сутки в Красноярском крае коронавирусом заболели 196 человек

3 Апреля 2022 г.
Госпитализировано за сутки 73 жителя региона
Новости компаний
30/03
Управляющий Красноярским отделением Сбербанка презентовал программы обучения в СФУ
29/03
Китайские шины идут на смену европейским
29/03
Как успешно выпустить дебетовую карту
24/03
Чтобы бумага не дорожала! Импортозамещающие технологии разрабатывают ученые Университета Решетнёва
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Бывшая хоккеистка «Бирюсы» спасла детей от вооруженной девушки в красноярском детсаду

Бывшая хоккеистка «Бирюсы» спасла детей от вооруженной девушки в красноярском детсаду

29 Марта 2022 г.
Инцидент произошёл 28 марта
Новости Красноярска: В Железногорске найдены живыми три пропавшие подростка

В Железногорске найдены живыми три пропавшие подростка

1 Апреля 2022 г.
Ещё одного подростка, пропавшего 30 марта, продолжают искать
Новости Красноярска: Житель Красноярского края отличился во время спецоперации на Украине

Житель Красноярского края отличился во время спецоперации на Украине

29 Марта 2022 г.
Алексей Архипов одним из первых вступил в бой
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru