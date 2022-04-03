Жители Красноярска жалуются на сложности при записи к терапевту

Во время прямого эфира с министром здравоохранения Красноярского края Борисом Немиком поступил вопрос о сложности при записи к терапевту, что обращаться в поликлинику приходится за две недели до приёма.

— В программе государственной гарантии прописано, что плановая запись к терапевту должна осуществляться в течение 24 часов. А к узкому специалисту — до 14 часов, экстренная консультация проводится в день обращения, - сказал Борис Немик.

Он отметил, что при любых трудностях при записи к врачу нужно обращаться в свою страховую компанию.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков