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Жители Красноярска жалуются на сложности при записи к терапевту

Главная Общество
Красноярск
11:25 3 Апреля 2022
здравоохранение, в красноярском крае, красноярск, общество
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Во время прямого эфира с министром здравоохранения Красноярского края Борисом Немиком поступил вопрос о сложности при записи к терапевту, что обращаться в поликлинику приходится за две недели до приёма.

— В программе государственной гарантии прописано, что плановая запись к терапевту должна осуществляться в течение 24 часов. А к узкому специалисту — до 14 часов, экстренная консультация проводится в день обращения, - сказал Борис Немик.

Он отметил, что при любых трудностях при записи к врачу нужно обращаться в свою страховую компанию.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков 

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