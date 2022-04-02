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Под Минусинском пожар уничтожил 20 домов

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Красноярск
21:59 2 Апреля 2022
в красноярском крае, происшествия, общество, пожар
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В Минусинске в СНТ «Кооператор» лесным пожаром уничтожено 20 дачных домов, распространению огня способствовала ветреная погода.

В ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщают, что информации о пострадавших нет.

Сообщение о лесном пожаре в районе пос. Зелёный Бор поступило в 14:29, под угрозой распространения верхового пожара оказались дачные сообщества и пос. Топольки. МВД сообщило об эвакуации жителей из дачных посёлков.

В 19:02 пожар в СНТ локализовали.

По информации МЧС, пожарным удалось отстоять две улицы. Подготовлен пункт временного размещения на базе школы в Минусинске вместимостью 100 человек.

— К тушению и прикрытию населённых пунктов привлечено 215 человек личного состава и 60 единиц техники, задействован пожарный поезд. Для эвакуации жителей подготовлено 8 автобусов, - прокомментировал старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю Денис Евдокимов.

Для охраны общественного порядка на месте пожара задействованы 75 полицейских, они регулируют движение на трассе и освобождают дорогу для спецтехники.

На место пожара выехали представители руководства ГУ МВД по Красноярскому краю и следственно-оперативная группа, сообщают в пресс-службе полиции.

Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС переведены в режим чрезвычайной ситуации. На территории Минусинского района введён режим функционирования ЧС.

Ситуация находится под контролем.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

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