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В Назарово у друзей стрелявшего по бару мужчины нашли наркотики и автоматы

Главная Общество
Красноярск
16:31 2 Апреля 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, мвд
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В Назарово у людей, общавшихся с устроившим стрельбу по бару мужчиной, нашли оружие и наркотики. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Полицейские во время поисков подозреваемого в стрельбе Михаила Анатольевича Авдонина 1989 года рождения провели шесть обысков у ближайшего его окружения.

В итоге, у ранее судимого жителя Назарово 1992 года рождения нашли почти 500 граммов наркотических средств. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

У другого ранее судимого мужчины 1969 года рождения, близко общавшегося с Авдониным, нашли два автомата Калашникова. Он утверждает, что оружие непригодно для стрельбы боеприпасами. Автоматы отправили на экспертизу.

Если вы что-то знаете о местонахождении Михаила Авдонина, звоните по телефонам 8(39155)-5–58–58 или 102.

Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю 

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